Уроженец Волгограда выиграл миллион рублей, осуществив мечту супруги

Перед розыгрышем Виталий Анепкин купил 3 билета в мобильном приложении «Столото» и вскоре стал обладателем большой суммы.

Как сообщает «Русское лото», уроженец Волгограда выиграл миллион рублей. В лотерейном центре в Москве победитель рассказал, как его жена недавно мечтала вслух: «Вот бы прилетел нам откуда-то миллион». И желание исполнилось! Виталий признался, что раньше родные замечали его везение, но он не относился к этому серьезно. Теперь же и он считает себя счастливчиком.

В настоящее время мужчина живет в Московской области, работает контролером отдела возвратов на складе автозапчастей. В свободное время любит путешествовать и проводить время с родными и близкими людьми. На семейном совете решили потратить выигранные деньги на ремонт дома.