Россиянам напомнили о бонусе за работу в праздничные дни

Если работодатель привлек сотрудника к работе в праздничный день, то оплачиваться она должна в повышенном размере, рассказал «Ленте.ру» доцент юридического факультета Финансового университета Марчел Кырлан.

«Базовое правило закреплено в статье 153 Трудового кодекса. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Причем повышенная оплата производится именно за часы, фактически отработанные в такой день», — объяснил юрист.

По его словам, для работников на сдельной оплате это не менее двойных сдельных расценок. Для тех, кто получает оплату по дневным или часовым тарифным ставкам, — не менее двойной дневной или часовой ставки. Однако для работников на окладе логика сложнее.

«Если работа в праздник выполнялась в пределах месячной нормы рабочего времени, сверху оклада должна быть выплачена не менее одной дневной или часовой ставки. Если же работа пришлась сверх месячной нормы, тогда сверх оклада выплачивается не менее двойной дневной или часовой ставки. На практике это означает, что "просто включить праздничный день в обычную зарплату" работодатель не вправе», — подчеркнул Кырлан.

Кроме того, по желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха отдельно не оплачивается. Юрист также напомнил, что праздничный день и перенесенный выходной — не одно и то же

«Например, дни с 1 по 8 января — это нерабочие праздничные дни, и работа в них оплачивается по правилам статьи 153 ТК РФ. А вот перенесенные выходные оплачиваются по-разному в зависимости от графика конкретного работника. Если для человека такой день по графику является обычным рабочим, повышенной оплаты может не быть. Поэтому при споре всегда нужно смотреть не только на календарь, но и на режим работы конкретного сотрудника», — отметил эксперт.

Ранее в Роскачестве предупредили, что опоздавших из-за непогоды в офис россиян может ждать проверка, но штраф в случае, если выяснится, что сотрудник действительно опоздал по независящим от него причинам, накладывать на него незаконно, поскольку речь идет об обстоятельствах, изменить которые человек не в силах.