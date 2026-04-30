Россиян предупредили о возможных проблемах на границе Франции

В интервью РИА Новости посол России в Париже Алексей Мешков предупредил российских граждан о сохраняющейся неопределенности при прохождении границы Франции.

По его словам, обстановка на пунктах пропуска остается переменчивой, и путешественники могут столкнуться с рядом непредвиденных затруднений, включая увеличение времени процедур паспортного контроля и возникновение дополнительных вопросов со стороны таможенных органов.

Кроме того, Мешков напомнил о действующих на уровне Евросоюза лимитах на вывоз определенных категорий товаров с французской территории в Российскую Федерацию. Он подчеркнул, что к нарушению данных санкционных ограничений французская сторона может проявлять повышенный интерес и предъявлять соответствующие претензии.

