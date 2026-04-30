Рособрнадзор запретил досмотр учеников, сдающих ЕГЭ

Рособрнадзор запретил досматривать участников ЕГЭ-2026. Это следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

© ТК «Звезда»

Уточняется, что школьники должны добровольно сдавать все вещи перед сдачей экзамена. Согласно рекомендациям ведомства, досмотр участников экзамена запрещен: организаторы и сотрудники, охраняющие правопорядок, не должны прикасаться к вещам учеников, сдающих госэкзамен.

В случае срабатывания металлоискателя организатор предложит участнику экзамена добровольно сдать предмет, вызывающий сигнал. Его передадут в помещение для хранения личных вещей или сопровождающему.

Также из рекомендаций следует, что при отказе сдать запрещенную вещь будет составлен акт о недопуске участника. Повторно к сдаче экзамена в резервные сроки участник, нарушивший правила, может быть допущен только по решению председателя государственной экзаменационной комиссии.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что ЕГЭ не является идеальным, и это прекрасно понимают в его ведомстве. Он подчеркнул, что Единый государственный экзамен должен совершенствоваться. В Рособрнадзоре нет иллюзий по поводу его безупречности. Экзамен проводится уже 25 лет, за это время он претерпел много изменений. По словам Музаева, критика в адрес ЕГЭ сместилась с вопросов утечек и подтасовок на условия комфорта в аудиториях. При этом, как подчеркнул глава Рособрнадзора, утечки и подтасовки теперь стали невозможны.

До этого заслуженный учитель России Александр Снегуров перечислил нарушения, за которые будут удалять с ЕГЭ. Среди них оказались не только использование запрещенных к проносу вещей. С собой можно брать только паспорт, черную гелевую ручку, лекарства, воду и перекус. Нарушением считаются пронос справочных материалов, шпаргалок, вопросы другим ученикам, беседы в коридоре. Педагоги отметили, что количество учеников, пытающихся пронести шпаргалки или другие материалы и устройства, которые могли бы им помочь на экзамене, остается на прежнем уровне и не снижается.