В российских регионах начала расти заболеваемость ОРВИ

В России как минимум в восьми субъектах с 20 по 26 апреля был зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Так, по информации «Известий», речь идёт о Крыме, Севастополе, ХМАО, Рязанской, Мурманской, Вологодской, Калужской областях и Кабардино-Балкарии. Врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова уточнила, что по сравнению с предыдущими годами показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в России превышены на 2,5%.

В НИИ гриппа также отмечают, что эпидситуация в стране остаётся неблагополучной. Несмотря на то что пик сезонной заболеваемости уже пройден, эксперты связывают увеличение числа пациентов с переменчивой погодой. По их словам, такой период — это стрессовый фактор, создающий условия для атаки вирусов.

«Заболеваемость острыми респираторными инфекциями начинает увеличиваться при температуре воздуха от 0 °C до -5 °C. Создаются благоприятные условия для вирусов, снижается местный иммунитет слизистых оболочек дыхательных путей», — заявила врач-педиатр детской клиники «Будь здоров» на Сущёвском Валу Елизавета Петрова-Колосова.

Академик РАН, эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко при этом добавил, что после майских праздников существенного роста числа случаев по стране не ожидается, поскольку сезон заболеваемости практически завершился.

