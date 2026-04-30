Российских школьников предостерегли от списывания на ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев предостерег школьников от списывания на ЕГЭ, отметив, что нейросеть, наблюдающая за ходом экзамена, развивается, и получить замечание можно даже без присутствия наблюдателя в кабинете. Его слова приводит ТАСС.

© Lenta.ru

«Наша нейросеть растет. Поэтому я ребятам в этом году не советую списывать. Наш малыш подрос, и если общественного наблюдателя в классе нет, это не значит, что метку можно не получить», — предупредил чиновник.

Музаев добавил, что экзамен должен быть един во всем, в том числе в правилах сдачи, поэтому не должно быть нечестности.

Ранее Рособрнадзор запретил досматривать учеников перед ЕГЭ-2026. В случае отказа добровольно сдать вещи перед экзаменом, будет составлен акт о недопуске экзаменуемого на пункт сдачи ЕГЭ.