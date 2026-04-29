Врач рассказал о состоянии впавшей в кому 13 лет назад дочери Кончаловского и Высоцкой

13 лет назад первые полосы газет и новостные телеканалы сообщили ужаснейшую новость: дочь Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой впала в кому после автокатастрофы, произошедшей во Франции. За рулем автомобиля был ее отец, который выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем лоб в лоб.

Из всех пассажиров автомобиля серьезно пострадала лишь 14-летняя Маша Кончаловская: она не была пристегнута, а потому получила тяжелую травму головы. С места аварии, от фотографий которой до сих пор стынет в жилах кровь, девочку пришлось эвакуировать на вертолете. С тех пор она находится в коме.

Несмотря на то что прошло уже 13 лет, тема ДТП остается чрезвычайно болезненной и табуированной, а потому семья Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой не дает подробных комментариев. Поклонникам звездного семейства остается молиться и спрашивать мнения профессионалов.

Так, врач-реаниматолог Лев Николаев в беседе с "Дни.ру" рассказал о состоянии Маши. По словам специалиста, даже если наследница Кончаловского пришла в себя, ее жизнь нельзя назвать полноценной.