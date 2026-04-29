Онищенко рассказал о симптомах неизвестного заболевания из Бурунди

Онищенко: ученым удалось определить симптомы неизвестного заболевания из Бурунди
Исследователи продолжают работу по изучению неизвестного заболевания, вспышка которого была зафиксирована в Бурунди, рассказал академик РАН Геннадий Онищенко. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, африканские эпидемиологи зафиксировали в марте на севере Бурунди 35 случаев заболевания, из которых пять оказались с летальным исходом.
«Пока есть данные о том, что заболевание сопровождается лихорадкой, рвотой, диареей, болью в животе, усталостью, головной болью. Это дает понять, что речь может идти об остром вирусном заболевании», — уточнил Онищенко.
Ученый заметил, что специалистов насторожила гематурия (наличие крови в моче). Он добавил, что заболевание сопровождается желтухой, что свидетельствует о том, что патоген оказывает негативное влияние на печень.
Роспотребнадзор поможет ликвидировать вспышку неизвестного заболевания в Бурунди
По его данным, заболевание развивалось по сценарию локальной вспышки, меры по изоляции больных дали положительный результат.
Ранее сообщалось, что на территориях Камбоджи, Индонезии, Филиппин, Таиланда и ряда других стран подтверждена циркуляция вируса Нипах.
Медики предупредили, что заражение может привести к коме, эпилепсии, поражению нервной системы.