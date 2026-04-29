Онищенко рассказал о симптомах неизвестного заболевания из Бурунди

Исследователи продолжают работу по изучению неизвестного заболевания, вспышка которого была зафиксирована в Бурунди, рассказал академик РАН Геннадий Онищенко. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, африканские эпидемиологи зафиксировали в марте на севере Бурунди 35 случаев заболевания, из которых пять оказались с летальным исходом.

«Пока есть данные о том, что заболевание сопровождается лихорадкой, рвотой, диареей, болью в животе, усталостью, головной болью. Это дает понять, что речь может идти об остром вирусном заболевании», — уточнил Онищенко.

Ученый заметил, что специалистов насторожила гематурия (наличие крови в моче). Он добавил, что заболевание сопровождается желтухой, что свидетельствует о том, что патоген оказывает негативное влияние на печень.

По его данным, заболевание развивалось по сценарию локальной вспышки, меры по изоляции больных дали положительный результат.

Ранее сообщалось, что на территориях Камбоджи, Индонезии, Филиппин, Таиланда и ряда других стран подтверждена циркуляция вируса Нипах.

Медики предупредили, что заражение может привести к коме, эпилепсии, поражению нервной системы.