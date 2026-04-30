Песков назвал прерогативой Минкульта вопрос удаления сериала «Метод-3»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с удалением сериала «Метод-3» со стриминговых платформ.

По его словам, мониторинг соблюдения правовых норм в области искусства находится в компетенции Министерства культуры России.

«Речь идёт о выполнении действующих законов, мы все должны следовать духу и букве закона, но если есть какие-то проблемы... то, разумеется, их нужно в рабочем порядке обсуждать — и это, ещё раз повторяю, прерогатива Министерства культуры или других ведомств в каждом конкретном случае», — цитирует Пескова «Газета.Ru».

В марте в России потребовали запретить британский сериал о союзе СССР и Третьего рейха.

Также сообщалось, что Центральный райсуд Челябинска удовлетворил иск прокуратуры и запретил показ в России документального фильма «Господин Никто против Путина».