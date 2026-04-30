В России впервые отмечается День коренных малочисленных народов

Впервые 30 апреля 2026 года отмечается новый праздник - День коренных малочисленных народов России, который совпадает с Годом единства народов России. 30 апреля - памятная дата в честь 47 этнических групп из числа 193 народов, живущих в Российской Федерации.

Общая численность малочисленных народов невелика - около 300 тысяч человек, но тем и особо ценна, поскольку эти этносы остаются носителями редких языков и патриархального образа жизни, составляющих культурную палитру многоязычия России.

Почему 30 апреля

День 30 апреля - это инициатива Ассоциации коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Авторы отталкивались от статьи 69 Конституции, гарантирующей защиту прав народов страны, Указа Президента России №799 от 4 ноября 2025 года и еще одной даты - 30 апреля 1999 года, когда был принят федеральный закон № 82-ФЗ "О гарантиях прав коренных малочисленных народов России". Поскольку дата 30 апреля 1999 года была хронологически первой, этот день и стал предтечей и днем праздника.

Природа и позиционирование дня

Праздник 30 апреля - это часть задуманной "Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов". Она создана, чтобы сохранить традиционный образ жизни и языки малочисленных народов, дать им полномочия в принятии решений, которые помогают развитию равенства возможностей с многочисленными народами.

30 апреля - это возможность для коренных малочисленных народов рассказать о себе, познакомить с уникальной культурой и традициями, укладом жизни людей, которые эти народы столетиями осваивали малопригодные для жизни земли и сумели сохранить свою особенность. А также подчеркнуть необходимость сохранения традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности, промысла и самобытной культуры.

Кого относят к малочисленным народам

В список входит 47 народов, указанных в постановлении федерального правительства "О едином перечне коренных малочисленных народов РФ". В него включены в основном этносы Сибири (например, нганасаны, карагасы, тофалары) Севера (кереки, инуиты) и Дальнего Востока (нанайцы, нивхи и др.) , но также встречаются малочисленные народы других регионов. Например, в список вошли абазины из Карачаево-Черкесской Республики; водь из Ленинградской области; арчинцы, цахуры, багулалы и агулы из Дагестана; вепсы из Карелии и другие редкие народы.

По закону от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ, этнос признается коренным малочисленным при соблюдении следующих условий: проживание на территориях расселения предков; сохранение традиционных образа жизни и хозяйственной деятельности (оленеводство, охота, рыболовство и др.) и промыслов (охота на кита, косторезы по мамонтовой кости и др.); осознание себя этнической общностью; численность народа не должна превышать 50 тысяч человек.

В России среди таких народов относительно многочисленные (от 35 до50 тысяч человек) - саамы, ненцы, кильды, эвенки, чукчи, манси, телеуты и другие.

В Якутии - концерт на редких языках

Якутия - республика, где живут свыше 10 коренных малочисленных народов, отмечает праздник большим концертом на языках коренных малочисленных народов Севера. В Государственном собрании Якутии проходит Ассамблея депутатов коренных малочисленных народов Севера.

По модели Якутии пошли другие регионы, где проживают коренные малочисленные народы. Как и Якутии, ставшей пилотным регионом-организатором праздника, в этих субъектах проходят этнографические выставки, фестивали культуры (концерты, театрализованные представления, национальные игры), мастер-классы по традиционным ремеслам (вышивка, резьба по кости, изготовление упряжи и др.), ярмарки по традиционным вековым рецептам соленой и копченой рыбы, вяленого мяса, чайных сборов, выделанных по старинным технологиям оленьих шкур и т.д.

Также идут кинопоказы документальных фильмов о жизни коренных народов, научные конференции и круглые столы, образовательные акции в школах и вузах - уроки, лекции, викторины о культуре и истории малочисленных этносов.

В Карелии и Дагестане - "языковое гнездо"

Поскольку, по данным Института языкознания РАН, в мире, включая Россию, происходит так называемый планетарный языковой сдвиг (явление, когда предпочтение отдается не родному языку, тем более малочисленного народа, а языку социально более значимому, более разговорному и востребованному средству коммуникации), мир научился противостоять этому методом создания "языковых гнезд". Это передача редкого родного языка от старшего поколения к детям-дошкольникам в группах полного погружения в языковую среду и без перевода. То есть к детям, владеющим лишь языком национального большинства, с самого начала обращаются исключительно на языке национального меньшинства.

И вот этот праздник с концертами и тематическими вечерами на языках малочисленных народов проходит в Карелии и Дагестане, где "языковые гнезда" укоренились прочнее других регионов страны. Там на помощь "языковым гнездам" приходит цифровизация: дети могут учить родной язык не только в кругу пожилых носителей языка, например, дедушек и бабушек, сохранивших его, но и при помощи гаджетов - смартфонов, планшетов или ноутбуков. Благодаря "цифре", знание редкого языка его носителями записано, что позволяет его изучать широкому кругу желающих.

Кроме этого, для повышения престижа и знания языков с небольшим количеством носителей в России созданы разные ресурсы - телевизионные, в социальных сетях, сайты языков коренных малочисленных народов, книги и учебники на этих языках. Все это помогает их сохранять и развивать.

Праздник единства народов

Событиями Дня коренных малочисленных народов России также стали всероссийская акция "Сохраняя традиции" и национальный проект "Молодежь и дети". Акция "Сохраняя традиции" проходит в форматах фольклорных экспедиций, медиавыставок и неформальных конференций в библиотеках и культурных центрах. А национальный проект "Молодежь и дети" - это целая годовая акция по обновлению инфраструктуры школ в регионах проживания коренных малочисленных народов. Так, с 2022 по 2026 год в стране отремонтировано и обновлено более 6 100 школ, где учатся дети малочисленных народов. К 2030 году эту цифру планируется довести до 8 тысяч.

Программа "Земский учитель", которая входит в проект "Молодежь и дети", привлекает педагогов в села и малые города, включая регионы проживания коренных малочисленных народов. Учитель заключает договор на пять лет и получает выплату в миллион рублей для большинства регионов, 2 миллиона - для Дальнего Востока, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Так 30 апреля еще превращается и в день сближения народов. А это в Год единства народов России еще один подарок для нашей страны.