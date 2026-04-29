Прилепин рассказал, что его сын пять месяцев воюет на СВО

Писатель Захар Прилепин сообщил, что его старший сын заключил контракт и уже около пяти месяцев находится в зоне специальной военной операции.

Об этом он рассказал, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые» в Нижнем Новгороде.

— Сейчас у меня сыну 21 год, он служил в армии, потом служил алтарником в нашем нижегородском монастыре. И потом он заключил контракт. И вот сейчас воюет уже пять месяцев, — сказал Прилепин, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые», одной из площадок которого стал Нижний Новгород.

Прилепин отметил, что служба заметно изменила его сына. Он подчеркнул, что тот стал иначе воспринимать людей, с уважением и восхищением говорит о своих сослуживцах и об их поступках.

В ходе лекции писатель добавил, что не призывает всех участвовать в боевых действиях, однако считает важным внимательно относиться к происходящему. По его мнению, задачей деятелей культуры является сохранение памяти о людях и событиях, которые происходят в это время, передает РИА Новости.

В октябре прошлого года Захар Прилепин объяснил свое решение вновь подписать контракт с Министерством обороны России тем, что это «история», которую он начал с товарищами в 2014 году. До этого представители Прилепина отмечали, что общественный деятель планирует полностью посвятить себя службе и выполнению боевых задач, которые командир поставит перед ним.