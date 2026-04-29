Сильный ветер сорвал стрелку с часов Спасской башни Казанского Кремля

Сильный порыв ветра сорвал стрелку с циферблата часов Спасской башни Казанского Кремля.

Как сообщили "РГ" в отдела маркетинга музея-заповедника, ЧП произошло 28 апреля. Упала большая, минутная стрелка. Ее длина - два метра. Сейчас она находится на реставрации и завтра вернется на свое место.

Спасскую башню Казанского Кремля построили в 1556-1562 годах псковские зодчие Постник Яковлев и Иван Ширяй. Они же создавали храм Василия Блаженного в Москве. В XVIII веке на нее установили часы со звоном.

Сейчас Татарстан находится во власти циклона, который принес с собой похолодание, дожди и сильный ветер. В понедельник 27 апреля было объявлено штормовое предупреждение, порывы ветра достигали 26 метров в секунду. В Казани стихия повредила в некоторых районах ЛЭП, валила деревья на машины, срывала части кровель. Обошлось без жертв.