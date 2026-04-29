Вскрылись подробности получения Алисой Тепляковой дипломов

Российские студенты начали массово жаловаться на работу системы "Антиплагиат", который после обновления стал распознавать их собственные тексты как сгенерированные нейросетями. Проблема касается как общих, так и внутривузовских систем. Из-за слишком агрессивных настроек студентам приходится по нескольку раз переписывать свои работы, порой намеренно ухудшая качество текста. По правилам большинства вузов в работах не должно быть даже процента сгенерированного текста.

На этом фоне блогеры разузнали подробности получения высшего образования 13-летней Алисой Тепляковой. Ранее "ТВ Центр" сообщил, что девочка защитила в РГГУ диплом педагога-психолога. Выпускную квалификационную работу Теплякова писала на тему "Взаимосвязь особенностей мышления и эмоциональной сферы у детей 5-7 лет".

Оригинальность работы оценили всего в 15%, но комиссия списала это на "особенность работы системы "Антиплагиат" и ошибкой при загрузке на проверку. Якобы работу загрузили дважды, из-за чего система и выдала такой низкий процент. Саму работу оценили на оценку "хорошо", хотя Алиса претендовала на красный диплом.

Спустя несколько недель стало известно, что Алиса Теплякова получила второй диплом о высшем образовании по направлению подготовки "Психология". СМИ писали, что девочка окончила негосударственный Московский международный университет.

Накануне блогеры, следящие за образовательными успехами семьи Тепляковых, выяснили, что в ММУ Теплякова якобы защищалась с темой, идентичной той, что была в РГГУ — "Взаимосвязь особенностей мышления и эмоциональной сферы детей 5-7 лет". Дзен-канал "Новости юга Столицы" приводит приводиттитульный лист выпускной работы и выдержки из нее, и утверждает, что текст идентичен работе в РГГУ. Этим, пишут авторы канала, и объясняется маленький процент оригинальности, а вовсе не "особенностями работы системы "Антиплагиат".