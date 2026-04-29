Российские курильщики перестали бояться «попкорновой болезни»

За последний год спрос на электронные сигареты увеличился на 6%, на вейпы — на 12%. Пульмонологи бьют тревогу из-за роста заболеваний легких, включая опасную «попкорновую болезнь», но курильщиков это не останавливает, передает Shot.

По данным аналитиков АТОЛ, одноразовые электронки подорожали на 7% — до 689 рублей. Многоразовые вейпы, напротив, стали дешевле на 16%, средний чек — около 4,1 тысячи рублей. Количество случаев «попкорновой болезни» в России за год выросло на 30%. Большинство заболевших — подростки и молодежь до 35 лет.

Ранее сообщалось, что Госдума в мае рассмотрит поправку о передаче регионам права запрещать продажу вейпов. Об этом 23 апреля написал в своем Telegram-канале председатель палаты Вячеслав Володин. Он уточнил, что планируется выйти на принятие решения в мае. По словам Володина, врачи фиксируют 30-процентный рост числа пациентов с заболеваниями дыхательных путей, вызванными вейпами. В основном страдают подростки и молодые люди до 35 лет.

Парламентарий добавил, что 74% опрошенных высказались за полный запрет на продажу вейпов и жидкостей к ним. Большинство депутатов разделяют эту позицию, как и родители, педагоги и медики, подчеркнул Володин.