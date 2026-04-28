Стало известно, почему Николай Дроздов редко появляется на публике

Художник и друг Николая Дроздова Константин Мирошник рассказал о здоровье зоолога. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам Мирошника, 88-летний Дроздов придерживается собственного распорядка дня и использует трость для ходьбы. При этом, зоолог старается не оставлять без внимания хронические болезни и последствия многочисленных травм.

«Николай Николаевич сейчас ходит или с палочкой, опирается на нее, или чаще с двумя палочками для скандинавской ходьбы. Дело в том, что у него есть проблемы с ногой — они под контролем, но приходится опираться на палочку. А он не хочет, чтобы его видели и фотографировали с палочкой! Стесняется ходить на мероприятие с палочкой. Но он живо всем интересуется — все эти картины я ему показал, все он видел на видео и фото. В курсе всех событий и новостей. Общаемся!», — рассказал Мирошник.

Отмечается, что Дроздов регулярно занимается на велотренажере, который заменил ему велосипед. А еще, зоолог не забывает тренировать мозг — например, вернулся к изучению испанского языка.

Напомним, что в 2025 году СМИ сообщили о том, что Дроздов победил рак. Позже Мирошник заявил, что эта информация не соответствует действительности, а сам Дроздов никогда не болел онкологическими заболеваниями.