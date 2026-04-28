Россияне избавились от привычки «накатить» перед походом в бар

Многие россияне предпочитают заранее перекусить, а желающих употребить алкоголь перед посещением злачного заведения становится все меньше, заявил НСН Сергей Миронов. Россияне больше не пьют дома, но могут поесть заранее, перед походом в клубы, рассказал омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в беседе с НСН.

Согласно исследованию платформы Zappi, у американцев появился новый тренд — домашние вечеринки перед походом в бар или в клуб, чтобы тратить меньше денег на напитки. Миронов подчеркнул, что в России этот тренд уже себя изживает.

«Такая тенденция была в 1990-х и нулевых, но сейчас фактически сошла на нет. Так делают единицы: кто раньше делал, тот продолжает, но новых таких людей не появляется. Есть другой момент — люди идут сначала в ресторан, где дешевле, сидят там, а потом уже идут в клуб, где все подороже. Крепкий алкоголь и коктейли не дорожают, так как все санкционные идут к нам за доллары через дружественные страны. Поэтому они даже могут быть дешевле вина, так как на него повысились пошлины. Однако люди не будут выпивать дома, а потом идти в рестораны — такого нет», — указал он.

Ранее Миронов объяснил НСН, почему рестораны хитрят с чаевыми в чеке.