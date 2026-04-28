В Туапсе эвакуированных из-за пожара на НПЗ размещают в гостинице

Эвакуированных из-за пожара на НПЗ в Туапсе жителей заселяют в гостиницу.
Как сообщил оперштаб Краснодарского края, прежде эвакопункт работал на базе школы №6. К вечеру там оставались 26 человек, сейчас их размещают в отеле.
«По последним данным, в эвакопункте к вечеру (28 апреля. — RT) оставались 26 человек, которых сейчас размещают в гостинице», — уточняется в Telegram-канале ведомства.
Всего из домов рядом с горящим нефтеперерабатывающим заводом вывезли 58 жильцов.
В ночь на 28 апреля в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошёл пожар на НПЗ. Пострадавших нет. Жителей домов, расположенных поблизости от горящего НПЗ, эвакуируют.
Жители Туапсе и Шепсинского округа остались без воды из-за аварии на водопроводной насосной станции НПЗ.
Режим ЧС регионального уровня ввели на территории Туапсинского округа.