Синоптик Позднякова: воздух в Подмосковье 1 мая прогреется до +8 °C

Главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что 1 мая в столичном регионе ожидается прохладная погода.

В беседе с РИАМО она отметила, что серьёзных осадков в этот день не прогнозируется, однако ночи останутся холодными.

«Поехать на дачу вам вряд ли захочется, только если у вас не хорошо отапливаемый дом», — сказала Позднякова.

По словам синоптика, дневная температура будет ниже климатической нормы: в лучшем случае воздух прогреется до +8 °C.

Она добавила, что 2 — 3 мая в столичном регионе температура может подняться до +9…+10 °C, а почва немного просохнет.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что потепление начнётся в Москве с 2 мая, а по-настоящему солнечная погода без заморозков установится 3 числа.