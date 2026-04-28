Банда российских школьников полтора года издевалась над подростком с инвалидностью

В Приозерском районе Ленобласти группа школьников полтора года издевается над восьмиклассником-инвалидом. Об этом 78.ru рассказала бабушка пострадавшего, которая является его опекуном.

Подростки живут в поселке Сосново. Они собираются толпой и начинают унижать мальчика, избивая его. По словам собеседницы издания, в ее внука плевали, заставляли его раздеваться, снимать трусы.

Опекунша узнала о происходящем только после распространения видео в соцсетях. На кадрах видно, как обидчики окружают и избивают его. После очередного удара по голове потерпевшеий потерял сознание, но издевательства продолжились.

Как сообщается, главный хулиган ранее попадал в поле зрения полиции, но к ответственности его так и не привлекли. Родственница жертвы подала заявления в полицию, обратилась прокуратуру и Следственный комитет. Ведется проверка.