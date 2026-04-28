Стала известна причина смерти Роберта Ляпидевского

Причиной смерти народного артиста России Роберта Ляпидевского стала продолжительная болезнь, вызванная осложнениями после коронавирусной инфекции.

Об этом во вторник, 28 апреля, сообщила его семья.

— Нужно иметь в виду возраст: 89 лет. Причина смерти — продолжительная болезнь. Она связана с осложнениями, возникшими после заболевания ковидом, — цитирует близкого артиста ТАСС.

— Похороны — на Новодевичьем кладбище. Рассчитываем, что они пройдут 30 апреля, — передает слова члена семьи агентство.

В этот же день в пресс-службе Театра кукол имени С.В. Образцова сообщили о смерти Роберта Ляпидевского. Он родился в семье легендарного летчика и первого Героя СССР Анатолия Ляпидевского. Артист окончил Нахимовское училище, после чего изучал журналистику, а также увлекался спортом и музыкой. В театре он начал служить благодаря другу-музыканту из оркестра Образцова, который посоветовал показаться в труппу.