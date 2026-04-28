Умер артист Роберт Ляпидевский

Народный артист России Роберт Ляпидевский, который на протяжении 65 лет служил в Театре кукол имени С.В. Образцова, скончался в возрасте 89 лет. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщили в пресс-службе учреждения.

Артист родился в семье легендарного летчика и первого Героя СССР Анатолия Ляпидевского. По настоянию родителей он окончил Нахимовское училище, после чего изучал журналистику, а также увлекался спортом и музыкой. В театре он начал служить благодаря другу-музыканту из оркестра Образцова, который посоветовал показаться в труппу.

— Роберт Анатольевич был «абсолютным образцовцем» — человеком редкой души, невероятного обаяния и подлинного артистизма. Отточенное мастерство и неповторимое сценическое обаяние, способность к импровизации позволили его актерской индивидуальности раскрыть и героические, лирические, и острохарактерные, пародийные роли, — говорится в сообщении.

Представители Театра кукол имени С.В. Образцова выразили глубокие соболезнования семье и близким Роберта Ляпидевского, а также всем, кто работал с ним, передает Telegram-канал учреждения.