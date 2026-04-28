Священник РПЦ погиб в аварии во время прогулки с ребенком

В Германии произошла трагедия, унесшая жизнь священнослужителя Русской православной церкви. Иерей Игорь Гурченков, который нес служение в приходе святого Архангела Михаила в Геттингене, скончался в результате ДТП. Об этом сообщил настоятель Свято-Георгиевского монастыря Московского патриархата в Гетшендорфе (под Берлином) игумен Даниил (Ирбитс).

Трагический инцидент произошел 24 апреля, пишет РИА Новости. Священник гулял с ребенком, когда в него врезался автомобиль. Прибывшие на место полицейские и медики оперативно доставили пострадавшего в больницу, однако врачи оказались бессильны. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Иерей Игорь Гурченков скончался в лечебном учреждении.

Игумен Даниил подробно описал случившееся на своей странице в социальной сети. Он точно указал, что священнослужитель был сбит машиной во время прогулки с ребенком, и выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Настоятель монастыря также подтвердил, что авария произошла именно 24 апреля.

Сайт Берлинско-Германской епархии Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) уточнил, что информация о времени отпевания и погребения иерея Игоря Гурченкова будет опубликована дополнительно. Пока же в самом приходе святого Архангела Михаила, где служил погибший, уже прошла первая заупокойная служба.

Панихиду 26 апреля возглавил управляющий епархией архиепископ Рузский Тихон (Зайцев). Клирики и прихожане собрались в Геттингене, чтобы молитвенно почтить память собрата, чья жизнь трагически оборвалась во время обычной прогулки с ребенком. Обстоятельства ДТП продолжают выяснять германские правоохранительные органы.