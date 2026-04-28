Жителей ряда регионов России предупредили о малярийных комарах

Lenta.ru

Комары-переносчики малярии обитают на юге России. В каких именно регионах страны можно подхватить заболевание, «Газете.Ru» рассказала главный специалист по направлению «инфекционные болезни» сети клиник «Будь Здоров» Андрей Матюхин.

Заразиться малярией от комаров можно на Кубани, причем угроза сохраняется даже на побережье Черного моря. Малярийные насекомые распространены в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа. Кроме того, комаров рода Anopheles можно встретить в Крыму.

Глобальное потепление способствует все большей экспансии клещей и комаров рода Aedes, которые переносят лихорадку Денге, Чикунгунья и вирус Зика. Все больше регионов планеты становятся ареалом обитания переносчиков тропических болезней. Климатические изменения повысили выживаемость комаров в более высоких широтах и высокогорных регионах, к примеру, высокогорных районах Восточной Африки, где за последние полвека показатели заболеваемости малярией просто взмыли. По прогнозам ученых, к 2080 году в зоне риска заражения малярией и лихорадкой Денге могут оказаться более восьми миллиардов человек.

Ранее первых комаров обнаружили в Исландии. Такая находка, по мнению специалистов, может служить индикатором настоящего экологического переворота.