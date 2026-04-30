Количество опаздывающих по пути в Крым и обратно поездов увеличилось

Количество поездов, выбившихся из графика по пути в Крым и в обратном направлении, увеличилось до 10. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".

© Российская Газета

По этим данным, выбились из графика шесть поездов дальнего следования, направляющихся к городам полуострова. Наибольшее время отставания у состава №025/026 Минеральные Воды - Симферополь - девять часов. На 8,5 часа отстает от расписания поезд №173/174 Москва - Евпатория. Восемь часов - время опоздания у поезда №092/091 Москва - Севастополь. Еще два состава: №028/027 Москва - Симферополь и №179/180 Санкт-Петербург прибудут в пункт назначения с опозданием на 6,5 часа. На 2,5 часа выбился из расписания поезд №097/098 Москва - Симферополь.

В обратном направлении задерживаются четыре состава. Наибольшее время задержки - восемь часов у поезда №174/173 Евпатория - Москва. Состав 092/091 Севастополь - Москва задерживается на 7,5 часа. Поезд 098/097 Симферополь - Москва прибудет позже на 4,5 часа, а состав 076/075 Симферополь - Омск движется с отставанием на четыре часа.

Задержки поездов вызваны перерывом в работе Крымского моста. Транспортный переход был закрыт для движения всех видов транспорта с 03:11 до 12:11.