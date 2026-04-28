В Грузии выбрали кандидатов на место будущего патриарха

После определения кандидатур священнослужителей представят расширенному совету ГПЦ, который изберет нового патриарха всея Грузии.

Избрание нового главы ГПЦ проходит после кончины 17 марта Католикоса-Патриарха всей Грузии Илии II, который возглавлял церковь почти полвека.

Илии II не стало 17 марта. Ему было 93 года. Захоронение состоялось в Тбилиси, в Сионском соборе, где покоятся останки восьми предыдущих патриархов Грузинской православной церкви.

В 1977 году Илия II был избран на патриарший престол в Сионском соборе членами Синода Грузинской церкви.

Деятельность Илии II была тесно связана с возрождением и строительством храмов и монастырей по всей Грузии, укреплением автокефалии Грузинской православной церкви, созданием духовных образовательных учреждений и гимназий, увеличением числа епархий, верующих и священнослужителей.