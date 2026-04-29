Стаи бродячих собак разносят смертельную инфекцию в Сибири

Зоопсихолог рассказала журналисту VSE42.RU, что бродячие кошки и собаки могут переносить бешенство.

Как сообщила журналисту VSE42.RU зоопсихолог Алла Уханова, источником инфекции остаются дикие животные, однако именно поведение людей способствует её распространению среди собак и кошек. Главные проблемы – отсутствие вакцинации и самовыгул животных.

– Основная причина перехода инфекции от диких к домашним животным – это безответственность человека, – подчеркнула эксперт.

Она отмечает, что во многих населённых пунктах кошки свободно перемещаются далеко за пределами участков, а собаки часто гуляют без контроля хозяев. При этом такие животные нередко не привиты, что значительно увеличивает риск заражения.

