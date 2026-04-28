Театральная компания «Бродвей Москва» представила первый в России сиквел мюзикла

В Театре на Цветном прошла презентация нового спектакля «Призрак мюзикла», созданного театральной компанией Дмитрия Богачева «Бродвей Москва» совместно с Ticketland и Яндекс Афишей. Постановка станет продолжением полюбившегося сотням тысяч зрителей блокбастера из мировых поп-хитов «Мамма Мимо!», который уже более двух лет с аншлагами идет в театре «Маска» в Московском дворце молодёжи.

Премьера комедийного сиквела «Призрак мюзикла» состоится 6 августа в новом столичном Театре на Цветном, который станет третьей постоянной площадкой компании «Бродвей Москва»: его сцену специально реконструируют под новый мюзикл, а после апгрейда зрительный зал сможет принимать более 740 зрителей.

Билеты на мюзикл уже в продаже на сайте проекта, Ticketland, Яндекс Афише и на сайте театральной компании «Бродвей Москва».

«Призрак мюзикла» – это блистательная театральная авантюра, в музыкальной основе которой – два десятка культовых хитов из мировых мюзиклов, хорошо знакомых нашему зрителю благодаря экранизациям и российским постановкам: «Мулен Руж!», «Продюсеры», «Чикаго», «Кабаре», «Кошки», «Зорро», «Бал вампиров», «Русалочка», «Красавица и Чудовище», «Шахматы» и, разумеется, самый успешный мюзикл последних лет «Ничего не бойся, я с тобой». Знакомые композиции прозвучат в неожиданном пародийном ключе, а стремительно развивающийся сюжет о постановке «Призрака оперы» самодеятельной труппой любительского театра превратит процесс создания спектакля в каскад нелепых ситуаций, веселых недоразумений и сюрпризов.

Гостей презентации встречали хорошо знакомые по мюзиклу «Мамма Мимо!» — первой части театрального сериала, — герои любительского театра «Отверженные» при Доме культуры камвольно-суконного комбината вымышленного городка Семиозёрска: директор ДК Лева, главный режиссёр Вова, примадонна Настя, герой-любовник Кирилл, актёр Гена, дебютант Максим и начинающая актриса, популярный блогер Юля Позитивная. «Отверженные» охотно делились планами покорения Москвы и вслух мечтали о предстоящей «главной премьере их жизни»: согласно сюжету, Семиозерский театр приезжает в столицу по приглашению загадочного невидимого продюсера, чтобы всего за сутки поставить новаторскую версию самого грандиозного мюзикла всех времён и народов — «Призрака Оперы». Однако амбициозная задача быстро превращается в череду абсурдных испытаний, где каждое новое требование грозит провалом, и тогда команда решает собрать все великие мюзиклы сразу и создать из них один — величайший.

Во время пресс-конференции к «Отверженным» присоединились режиссер-постановщик «Призрака мюзикла» Анна Шевчук и автор пьесы и текстов песен Сергей Плотов.

«В „Мамма Мимо!“ наши герои ставили на свой лад мюзикл „Mamma Mia!“, и для меня это было символично, потому что я сама работала над российской версией этого проекта как режиссёр-репетитор, — рассказала Анна Шевчук. — В „Призраке мюзикла“ мы обращаемся сразу к нескольким мировым мюзиклам, над большинством из которых я тоже работала, поэтому хорошо понимаю вызовы, с которыми сталкивается театр „Отверженные“. Но главное — нам было невероятно весело создавать этот спектакль, и я надеюсь, что эта энергия передастся зрителям».

«Я впервые работал над сиквелом мюзикла, и для меня было важно сохранить ураганный юмор, за который зрители полюбили „Мамма Мимо!“, а также ощущение того, что из любой, даже самой сложной ситуации можно выйти достойно и зажигательно. Думаю, в этом смысле нам даже удалось превзойти оригинал. Попытка повторить успех всегда рискованна, но это не повод не попытаться. Надеюсь, новые приключения «Отверженных» понравятся зрителям», — отметил Сергей Плотов.

В творческую команду нового мюзикла также вошли лучшие профессионалы российского музыкального театра — художник-постановщик Максим Обрезков, хореограф-постановщик Ирина Кашуба, музыкальный супервайзер и автор аранжировок Артур Байдо, музыкальный руководитель Мариам Барская, художник по свету Александр Сиваев, художник по костюмам Анастасия Фёдорова и видеосценограф Ася Мухина.

В актёрский состав вошли и в презентации спектакля «Призрак мюзикла» участвовали: