Церковный праздник 28.04.2026: запреты и традиции

28 апреля 2026 года православная церковь чтит память трех апостолов от семидесяти — Аристарха, Пуда и Трофима, казненных в Риме при императоре Нероне вместе с апостолом Павлом, сообщает aif.ru.

В народе эту дату называют Пудов день: занимались пчелами, поэтому рекомендуется есть мед. Пост отсутствует, разрешена любая пища. Аристарх был учеником и сподвижником апостола Павла, позже стал епископом сирийского города Аламеи.

Пуд, римский сенатор, принимал в своем доме апостолов, где позже устроили церковь «Пастырскую», в которой служил апостол Петр. Трофим из Едессы сопровождал апостола Павла в странствиях, разделяя с ним тяготы. Их казнили около 67 года. У святого Пуда просят исцеления от затяжных болезней и прибавления в достатке, добавляет издание.

По народным приметам, яркое солнце — к осадкам, красный закат — к ветру, лучи сквозь тучи — к грозе, сильный ветер — к потеплению, а играющее лучами солнце — к непогоде. В этот день не одалживают деньги, не перетряхивают постельные принадлежности, не работают с утра до ночи, не раскрывают чужих тайн и не ломают рябину. А вот чай с ягодами и смена постельного белья приветствуются.

В тот же день, как сообщает «Царьград», поминают мучениц Василиссу и Анастасию Римских, казненных около 68 года за веру и погребение останков убитых христиан, а также святого Сухия Месукевийского с дружиной — знатных албанских (современный Азербайджан) вельмож, принявших крещение и ушедших в затвор. По приказу языческого правителя их пригвоздили к земле крест-накрест и сожгли.

Кроме того, 28 апреля вспоминают мученика Савву Готфского (казнен в 372 году соплеменниками-язычниками) и священномученика Александра Гневушева, расстрелянного в 1930 году в годы советских гонений. Верующих поздравляют с именинами.