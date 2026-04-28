Боня подвела итоги дебатов с Соловьевым

Блогер Виктория Боня во вторник, 28 апреля, подвела итоги дебатов с телеведущим Владимиром Соловьевым.

По ее словам, многие ее подписчики были недовольны тем, что она пошла на эфир к Соловьеву. Однако сама блогер считает, что она осталась в выигрышной позиции, так как смогла использовать площадку телеведущего, чтобы высказаться о насущных проблемах.

Помимо этого, она добавила, что на депутата Государственной думы Виталия Милонова будет написано несколько заявлений из-за его женоненавистнических высказываний.

— Женщина — это мягкая сила. И я хочу, чтобы все женщины пользовались своей мягкой силой (...) Это сила любви. Ты не можешь выжить в этом мире, если у тебя нет когтей и клыков, энергетических, конечно. Я считаю, что мы выиграли (...) Мы приобрели возможность использовать рупор телеведущего Соловьева для нас с вами, — заявила Виктория Боня.

В ходе прямого эфира Боня опровергла сообщения о том, что ей проплатили обращение к президенту России Владимиру Путину. Ранее Соловьев отметил, что обращение к президенту у Виктории Бони могли заказать западные журналисты.