Боня прокомментировала сообщения о том, что ее обращение к Путину проплатили на Западе

Блогер Виктория Боня во вторник, 28 апреля, в ходе дебатов с телеведущим Владимиром Соловьевым опровергла сообщения о том, что ей проплатили обращение к президенту России Владимиру Путину.

В ходе прямого эфира Соловьев отметил, что обращение к президенту у Бони могли заказать западные журналисты.

— Никто мне не платил. Никаких сценариев не было. Я только темы на конвертике записала, чтобы не запутаться, — заявила Боня.

Дебаты Бони и Соловьева проходят утром 28 апреля. Изначально блогер объявила о том, что намерена подготовить коллективный иск к ряду известных личностей: Владимиру Соловьеву, депутату Виталию Милонову и дизайнеру Артемию Лебедеву. Она обвинила их в систематических женоненавистнических высказываниях.

Во время прямого эфира телеведущий извинился перед блогером за женоненавистнические высказывания. Он отметил, что его не следует записывать в «главные мизогины» страны.

14 апреля Виктория Боня записала обращение к Владимиру Путину «от лица народа» и опубликовала в личном блоге. Артистка упомянула наводнение в Дагестане, массовое изъятие домашнего скота, блокировку мессенджеров и ограничения работы Сети.