«Прекрасно выглядите»: Соловьев начал прямой эфир с Боней с милого приветствия

Дебаты между блогером Викторией Боней и телеведущим Владимиром Соловьевым начались с милого приветствия.

© Вечерняя Москва

Об этом стало известно во вторник, 28 апреля.

— О, доброе утро! Прекрасно выглядите. Как ваша нога? — сказал Соловьев Боне.

В ответ блогер пошутила, что еще не «престарелая».

Журналистка Ксения Собчак во вторник, 28 апреля, поделилась своими мыслями касаемо совместного прямого эфира блогера Виктории Бони и телеведущего Владимира Соловьева. По мнению Собчак, Соловьев будет вежлив, галантен и все будет переводить в шутку из-за того, что Боня придала широкой огласке его поведение на федеральном ТВ.

Дебаты Бони и Соловьева проходят утром 28 апреля. Изначально блогер объявила о том, что намерена подготовить коллективный иск к ряду известных личностей: Владимиру Соловьеву, депутату Виталию Милонову и дизайнеру Артемию Лебедеву. Она обвинила их в систематических женоненавистнических высказываниях.

Блогер и телеведущая сообщила, что получила травму ноги накануне запланированного восхождения в горы. По ее словам, она снова подвернула ту же ногу, которую травмировала ранее, и теперь с трудом передвигается. Травматолог-ортопед, остеопат, кандидат медицинских наук Константин Терновой рассказал «Вечерней Москве», сможет ли девушка ходить в горы после повреждения конечности.