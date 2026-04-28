Соловьев публично извинился перед Боней

Телеведущий Владимир Соловьев извинился перед Виктория Боня во время утреннего эфира, куда она пришла в качестве гостьи.

© Газета.Ru

В начале программы он поинтересовался ее самочувствием после недавней травмы ноги и отметил, что она хорошо выглядит. После этого ведущий признал, что в предыдущих высказываниях был излишне эмоционален и допустил некорректные формулировки.

«Я был слишком эмоционален. Довольно странно меня записывать в главные мизогины страны. 70% мизогины это женщины», — отметил ведущий.

Неделей ранее ведущий допустил в адрес Бони резкие выражения, назвав ее оскорбительными словами, в том числе «потрепанной шалавой». Позже он пояснил, что его возмущение было связано не столько с ее обращением, сколько с реакцией на него.

Соловьев во время эфира публично попросил прощения у Виктории Бони

Однако помимо оскорблений в прошлых эфирах Соловьев заявил, что попросил главу СК России Александра Бастрыкина дать оценку деятельности Бони. Он также задался вопросом, адресованным Минюсту, почему она все еще не иноагент.

Он утверждал, что через Боню в России якобы «раскачивают обстановку». Отдельно журналист напомнил, что в 2020 году во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом она согласилась высказаться против внесения поправок в Конституцию России в социальных сетях.

Ранее Боня резко ответила назвавшему ее «дубайской эскортницей» Милонову.