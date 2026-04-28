Мариам Мерабова раскрыла новые подробности смерти мужа

Певица и звезда шоу «Голос» Мариам Мерабова в эфире телепередачи «Пока все дома» раскрыла новые подробности смерти своего супруга Армена.

© Вечерняя Москва

По словам артистки, ее мужу внезапно стало плохо в бассейне, где он был с друзьями и сыном Георгием.

— Мой Арменчик всегда перебарщивал с баней. (...) Перепад температур, когда он вышел из парилки и нырнул в бассейн, спровоцировал сердечный приступ. В бассейне все произошло (...) Умер на глазах у собственного сына, — вспомнила Мерабова.

Сам сын тоже вспомнил детали того дня: он рассказал, что зашел в комнату, когда отца уже откачивали. По его словам, когда он начал кричать, друзья Армена вывели его из помещения. Тогда приятель отца и позвонил Мерабовой. У певицы осталось двое детей.

