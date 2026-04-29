Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта в Ульяновске
В аэропорту Ульяновска временно приостановили приём и выпуск воздушных судов.
Об этом сообщает Росавиация.
Специалисты пояснили, что ограничительные меры потребовались исключительно для поддержания необходимого уровня безопасности полётов.
«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Ранее в Пензенской области временно приостановили полёты авиации из-за введения специального плана «Ковёр».