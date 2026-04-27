Умер чрезвычайный и полномочный посол России в отставке Станислав Ахмедов

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в отставке Станислав Ахмедов умер на 74-м году жизни. Об этом сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

"27 апреля 2026 года скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в отставке Ахмедов Станислав Анварович", - говорится в публикации.

Подчеркивается, что дипломат внес весомый личный вклад в формирование и реализацию курса на развитие и укрепление отношений со странами Африки.

Станислав Ахмедов окончил МГИМО в 1974 году. После выпуска из учебного заведения занимал различные должности в Центральном аппарате и посольствах в Гвинейской Республике, Народной Республике Конго. Последним местом его службы было посольство РФ в Республике Мадагаскар и Союзе Коморских Островов.

Деятельность Ахмедова отмечена знаками отличия.