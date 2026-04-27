Стало известно о дебатах Соловьева с Боней

Телеведущий Владимир Соловьев в 10:00 во вторник, 28 апреля, в эфире утреннего шоу «Полный контакт» на телеканале «СоловьевLive» проведет дебаты с блогершей Викторией Боней в прямом эфире.

Об этом сообщил сам журналист.

— Специальный гость: Виктория Боня. Смотрите в 10:00 по московскому времени, — написал Соловьем в своем Telegram-канале.

Изначально Боня объявила о том, что намерена подготовить коллективный иск против ряда известных личностей — Владимира Соловьева, депутата Виталия Милонова и дизайнера Артемия Лебедева. Она обвинила их в систематических женоненавистнических высказываниях.

Соловьев ответил на обращение Бони и во время съемок программы «Вечер» обвинил ее в «работе на врага», который стал действовать «очень спокойно, взвешенно и строго в рамках закона». Позже журналистка Ксения Собчак подала заявление в Следственный комитет Владимира Соловьева из-за его слов в адрес Бони.

Параллельно с конфликтом с Соловьевым Боня выясняла отношения и с Собчак, которую подозревала в сборе компромата. Позже выяснилось, что блогера ввели в заблуждение — она извинилась перед журналисткой и решила закрыть конфликт.