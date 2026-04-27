Беглов рассказал Путину о строительстве пяти разводных мостов в Санкт-Петербурге

По словам губернатора города, один из них — Большой Смоленский — практически полностью смонтировали.

«Уже два крыла по 600 тонн каждое. Первая навигация уже прошла с разводным мостом, это первый мост — по Вашему поручению — за 40 лет, который строится в Санкт-Петербурге. В 2028 году мы окончим полностью со всеми развязками, а в 2027 году запустим рабочее движение по нему», — сказал Александр Беглов на встрече с Владимиром Путиным.

Второй, Арсенальный мост, запланировали ещё в 1965 году. Третий — Ново-Адмиралтейский. Четвёртый мост будет действовать в составе Широтной магистрали скоростного движения. Пятый также построят на этой автодороге, его высота составит 10 метров, рассказал губернатор Санкт-Петербурга.

Беглов пояснил, что Большой Смоленский станет первым разводным мостом в черте города с 1982 года. Переправа получит шесть автополос, две трамвайные линии, тротуары и велодорожку, а также три транспортные развязки. Рабочее движение планируют открыть в 2027 году, полностью закончить строительство — в 2028-м.