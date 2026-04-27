Школьники назвали самый сложный предмет на ЕГЭ

Профильная математика и русский язык - самые сложные экзамены для школьников.

Об этом говорят результаты опроса учеников 7-11 классов, которые провели эксперты образовательной платформы "Умскул".

Профильная математика - лидер по сложности, по мнению учеников 11 классов. На первое место ее поставили 22 процента школьников. На втором месте - русский язык, далее - обществознание и биология. По словам школьников, легче всего им сдавать базовую математику, географию и английский язык.

А вот у девятиклассников страх вызывает в первую очередь экзамен по русскому языку - так считает треть опрошенных. В топ-3 также вошли математика и химия.

Спросили школьников о подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Оказалось, на это они тратят до нескольких часов в день. Так, почти половина школьников - 44 процента - занимаются ежедневно, а каждый четвертый готовится 5-6 дней в неделю. Пятая часть участников опроса уделяет подготовке к экзаменам 3-4 дня в неделю. А есть и такие, кто настолько в себе уверен, что не готовится вовсе. Но их - меньше процента.

А если разложить по часам в день? Тут большинство тратят 3-4 часа, а почти каждый пятый занимается по 5-6 часов в день. И чем ближе экзамены, тем усерднее идет подготовка.

А что самое важное в успешной сдаче экзаменов? Современные школьники достаточно четко понимают, от чего зависит их результат. Поэтому здесь ответ почти единогласный - дисциплина при учебе и подготовке. Этот пункт отметили 86 процентов респондентов. Также важны четкая цель и мотивация. Наименее важными подростки считают похвалу и, как ни странно, поддержку учителей.

При этом признают: чаще всего эффективной учебе мешают лень и прокрастинация. Никуда не деться и от усталости: нагрузка сегодня у школьников огромная.

Важный момент: почти треть школьников понимает, что им мешают уведомления, то и дело всплывающие в телефоне, соцсети. А еще - отсутствие мотивации и страх приступить к сложной теме.