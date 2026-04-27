В Дагестане спасли обнаруженных на чердаке под разрушенной крышей котят

В Дагестане спасли трех котят, которые были обнаружены на чердаке дома под разрушенной крышей. Кадры публикует Telegram-канал «СМИ Россия не Москва».

Сотрудники МЧС, прибывшие из Тульской области, нашли детенышей и вытащили их из-под завалов. Затем специалисты спустили котят с крыши. При этом известно, что эксперты забрали четвероногих с собой и запланировали увезти их домой.

Ранее в апреле волонтеры спасли бельчонка, выпавшего из гнезда в Саратовской области. Зверька в Энгельсе забрали прохожие, они нашли его недалеко от спиленного дерева. Люди ждали маму-белку, но она так и не пришла. Тогда горожане обратились к волонтерам.

Ранее в Уфе спасли лося, который упал с высоты. Дикий зверь забрел на территорию склада в Башкирии и сорвался с трехметрового парапета на глазах у рабочих склада.