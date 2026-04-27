В Пермском крае «Бессмертный полк» состоится в очном формате
В Пермском крае акция «Бессмертный полк» в 2026 году пройдёт в очном формате.
Об этом сообщает Properm.ru со ссылкой на губернатора региона Дмитрия Махонина.
По его словам, принять участие в шествии можно будет и онлайн — для этого необходимо подать заявку до 6 мая. Портреты фронтовиков и тружеников тыла разместят в общественных пространствах, на предприятиях и медиафасадах.
Отмечается, что в 2025 году акция в Перми впервые за несколько лет прошла в очном формате.
