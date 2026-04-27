Эксперт рассказал, почему россияне отказались работать шесть дней в неделю

Политолог Антон Орлов в разговоре с Рамблером прокомментировал результаты исследования об отношении россиян к переходу на шестидневную рабочую неделю.

Ранее опрос SuperJob показал, что работать в режиме шестидневной рабочей недели, как предложил миллиардер Олег Дерипаска, не готовы двое из трех экономически активных россиян. По данным портала, даже при 8-часовом графике для россиян шестидневка неприемлема. Готовность трудиться шесть дней в неделю, если шестой рабочий день будет оплачен по стандартной ставке, выразили лишь 20% опрошенных. При этом 67% опрошенных от этого категорически отказались.

Специалист объяснил неготовность большинства россиян к шестидневной рабочей неделе сменой трудовых ценностей в обществе. По его словам, особенно ярко этот тренд проявляется среди молодёжи: новое поколение высоко ценит личное время и пространство, не готово жертвовать выходными ради дополнительного заработка и выступает против любых попыток работодателей нарушить границы рабочего графика — например, беспокоить после окончания рабочего дня или в выходные.

Молодёжь сейчас очень высоко ценит своё личное пространство, к которому относится и личное время. Молодое поколение категорически возражает против того, чтобы работодатели их беспокоили после завершения рабочего дня или в выходные. Люди всё чаще выбирают приоритет личной жизни над работой — хотят работать, чтобы жить, а не жить, чтобы работать. Именно поэтому большинство россиян не готовы трудиться шесть дней в неделю, даже если шестой день будет оплачен по стандартной ставке: выходные ценятся выше предложенного заработка. Антон Орлов Директор Института исследования проблем современной политики, кандидат политических наук

Эксперт обратил внимание на международный опыт: в ряде стран уже реализованы пилотные проекты по переходу на четырёхдневную рабочую неделю. Результаты оказались неожиданными — сокращение рабочих дней не привело к падению производительности, а в отдельных случаях даже способствовало её росту. Этот глобальный тренд, по мнению Орлова, нельзя игнорировать при оценке настроений россиян.

«В ряде стран, таких как Португалия и Испания, был опыт перехода на четырёхдневную рабочую неделю. Исследования показали, что при таком графике эффективность и производительность труда не просто не падают, а даже растут. Это важный глобальный тренд: люди успевают лучше восстанавливаться, снижается уровень выгорания, растёт вовлечённость в работу. Получается парадокс: меньше рабочих дней — выше продуктивность. И идти против этих новых тенденций было бы странно», — сказал он.

Политолог добавил, что в текущих условиях введение шестидневной рабочей неделя в России маловероятно. По его словам, радикальное изменение графика работы возможно лишь в исключительных обстоятельствах — при переходе страны на особый режим развития. В остальных случаях такой шаг не оправдан и не поддерживается ни правительством, ни обществом.

«Перспективы введения шестидневной рабочей недели в России сейчас крайне сомнительны. Пару лет назад с подобной инициативой уже выступали общественники, затем — Олег Дерипаска. Но на на одном из прошедших ПМЭФ министр труда Антон Котяков чётко заявил, что перехода на шестидневку не будет. Полагаю, с тех пор позиция правительства не изменилась: никаких предпосылок для такого решения нет. Единственный сценарий, при котором возможен подобный шаг, — если страна, как говорили в советские годы, встанет на мобилизационный путь развития: «Пятилетка за три года». Тогда придётся либо увеличить продолжительность рабочего дня до 10–12 часов, либо перейти на шестидневку. Но сейчас, судя по заявлениям экономического блока, такой необходимости нет», — заключил Орлов.

