На похоронах Алексея Пиманова, которые прошли в понедельник, 27 апреля, в Москве, оказалось, что у телеведущего и его супруги Ольги Погодиной есть общая дочь, родившаяся два года назад.

О маленькой дочери рассказал один из друзей ведущего.

— Нашла его маленькая дочка... Оленька, говорю это тебе при всех: мы всегда поддержим и сделаем все, чтобы она помнила и любила своего отца так, как мы его любили, — сказал мужчина.

Сама вдова в ответ на это сквозь слезы пообещала достойно воспитать ребенка.

— Я очень надеюсь что смогу воспитать нашу доченьку так, чтобы тебе понравилось. Она сейчас любит тебя, и ты ее любишь. Для меня ты никогда никуда не уйдешь, мой любимый и единственный родной мой человечек, — приводит слова Погодиной StarHit.

Церемония прощания с Алексеем Пимановым прошла 27 апреля на Троекуровском кладбище в Москве. Проститься с журналистом пришли его друзья и коллеги.

На прощание с телеведущим доставили венки от президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Андрея Белоусова и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

О смерти Пиманова стало известно 23 апреля. Актриса и экс-супруга телеведущего Ольга Погодина рассказала, что причиной смерти журналиста стал инфаркт.