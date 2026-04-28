Количество укусов клещей выросло в России на 200 процентов за две недели

В России за последние две недели резко выросло число укусов клещей. По данным Shot, показатель увеличился почти в три раза — с шести тысяч до 18 тысяч случаев.

При этом темпы вакцинации остаются ниже: за тот же период число привитых выросло с 1,2 миллиона до 1,6 миллиона человек. Специалисты отмечают, что активность клещей сохраняется даже при холодной погоде.

Наибольшее количество обращений зафиксировано в Иркутской, Омской, Белгородской, Вологодской, Архангельской и Костромской областях, а также на Алтае и в Забайкалье.

Для профилактики проводятся обработки территорий от клещей, в 2026 году планируется охватить около 166 тысяч гектаров. В Роспотребнадзоре сообщили, что ситуация находится под контролем, несмотря на временные сложности из-за погоды, передает Telegram-канал.

Ранее доцент института экологии РУДН Владимир Пинаев заявил, что снегопады, которые прошли в Москве и области, не окажут никакого влияния на популяцию клещей, комаров и слизней.

Биолог, зоолог Илья Гомыранов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, стоит ли москвичам переживать о появлении крупных клещей рода Hyalomma в регионе.