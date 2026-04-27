В журнале «Nature» опубликованы результаты исследования международной группы ученых, обнаружившей в Кении, Судане и Танзании альфа-коронавирус KY43 у подковоносых летучих мышей. Установлено, что данный вирус может заражать клетки легких человека, используя их рецепторы, что свидетельствует о его высокой адаптивности.

Хотя на текущий момент не зафиксировано случаев передачи инфекции от человека к человеку, специалисты отмечают, что пандемическая угроза со стороны альфа-коронавирусов ранее была недооценена.

Выявленная способность KY43 проникать в человеческие клетки делает его потенциальным источником глобальной вспышки.