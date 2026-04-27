"Вырвали кусок сердца": Якубович не может смириться со смертью Пиманова

В Москве состоялось прощание с известным ведущим, журналистом, продюсером Алексеем Пимановым. Последний приют известный телевизионный деятель обрел на Троекуровском кладбище.

Почтить память Алексея Пиманова явились Игорь Угольников, Константин Эрнст, Елена Малышева, министр культуры Ольга Любимова, губернатор Московской области Андрей Воробьев и многие другие.

Не остался в стороне и бессменный ведущий капитал-шоу "Поле чудес" Леонид Якубович.

"Кажется, что все бессмысленно… Я не ожидал, что это произойдет. Очень многие тут могут сказать, что у них вырвали кусок сердца. Мы замечательно дружили... Нет слов, это такая потеря. Спасибо, что ты был…" - высказался сраженный горем Леонид Якубович.

Популярный телеведущий пришел на траурное мероприятие с букетом красных роз, отмечает Starhit.

Напомним, Алексей Пиманов - автор более 100 документальных фильмов и сценариев к художественным лентам. Свою карьеру на телевидении начал простым видеоинженером. А затем был резкий, непредвиденный скачок по карьерной лестнице. В результате Алексей Пиманов дорос до главы медиахолдинга, сенатора и члена Общественной палаты.