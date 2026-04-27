$75.5388.28

Малышева убивается на прощании с Пимановым: "Меня мучает вопрос..."

ТВ Центр

В Москве проходят похороны телеведущего, журналиста Алексея Пиманова. Отдать последнюю дань уважения продюсеру пришли родные, близкие, друзья, коллеги.

© Global Look Press

На траурном мероприятии отметились Константин Эрнст, Игорь Угольников, Алексей Лысенков, Леонид Якубович, Елена Малышева и многие другие. Теледоктор выступила с трогательным прощальным словом. Она напомнила, что познакомилась с Алексеем Пимановым в 1997 году. Они вместе работали над пилотным выпуском программы "Здоровье".

"Леша был единственным человеком, который мне сказал: соблюдай одно правило — будь порядочной", - отметила Елена Малышева.

Она эмоционально призналась, что, узнав о смерти Алексея Пиманова, корила себя за то, что недостаточно уделила внимания его здоровью, передает Starhit.

"Все эти дни меня мучает вопрос: почему, работая с ним бок о бок, я ни разу не обследовала его. Я предлагала ему это, а он отшучивался", - поведала Малышева.

Напомним, Алексей Пиманов - автор более 100 документальных фильмов и сценариев к художественным лентам. Свою карьеру на телевидении начал простым видеоинженером. А затем был резкий, непредвиденный скачок по карьерной лестнице. В результате Алексей Пиманов дорос до главы медиахолдинга, сенатора и члена Общественной палаты.

1