Малышева убивается на прощании с Пимановым: "Меня мучает вопрос..."

В Москве проходят похороны телеведущего, журналиста Алексея Пиманова. Отдать последнюю дань уважения продюсеру пришли родные, близкие, друзья, коллеги.

На траурном мероприятии отметились Константин Эрнст, Игорь Угольников, Алексей Лысенков, Леонид Якубович, Елена Малышева и многие другие. Теледоктор выступила с трогательным прощальным словом. Она напомнила, что познакомилась с Алексеем Пимановым в 1997 году. Они вместе работали над пилотным выпуском программы "Здоровье".

"Леша был единственным человеком, который мне сказал: соблюдай одно правило — будь порядочной", - отметила Елена Малышева.

Она эмоционально призналась, что, узнав о смерти Алексея Пиманова, корила себя за то, что недостаточно уделила внимания его здоровью, передает Starhit.

"Все эти дни меня мучает вопрос: почему, работая с ним бок о бок, я ни разу не обследовала его. Я предлагала ему это, а он отшучивался", - поведала Малышева.

Напомним, Алексей Пиманов - автор более 100 документальных фильмов и сценариев к художественным лентам. Свою карьеру на телевидении начал простым видеоинженером. А затем был резкий, непредвиденный скачок по карьерной лестнице. В результате Алексей Пиманов дорос до главы медиахолдинга, сенатора и члена Общественной палаты.