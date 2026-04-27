Священник объяснил, как правильно провести майские праздники

В период длинных выходных важно уделить время не только физическому удовольствию, но и духовной жизни. Как правильно провести приближающиеся праздники, рассказал протоиерей Дмитрий Моисеев.

— В этом году длинные выходные попадают рядом с обычным воскресеньем. И каждое воскресенье после Пасхи носит свое имя. Читается определенный евангельский отрывок, и по его сюжету называется день. Если у человека есть желание что-то для души сделать, можно сходить в храм или, если есть время и желание, поехать в монастырь, в паломничество, — отметил священнослужитель.

Протоиерей Моисеев также подчеркнул, что во время отдыха в жизни появляется много соблазнов и излишеств. По мнению священника, отдых необходим каждому человеку, однако, важно сохранить баланс между количеством и мерой, передает РИАМО.

Священнослужитель отметил, что в период длительных выходных необходимо придерживаться разумного подхода.

