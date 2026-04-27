Церковный праздник 27.04.2026: кто чтится, традиции и запреты

Православная церковь чтит сегодня память святого Мартина I Исповедника, папы Римского. На Руси он получил имя Мартына Лисогона. Что можно делать сегодня, а что нельзя, разбирался «Рамблер».

Мартин Исповедник является одним из самых почитаемых в Православном мире первосвятителей Западной Церкви. В 649 году Мартин был избран седьмым папой Римским. Он сразу проявил себя непримиримым борцом за чистоту веры и активно боролся против ереси, что вызвало гнев императора Констанса.

Тот отправил к нему тайно своего воина с приказом умертвить папу. Однако, приближаясь к потенциальной жертве, воин неожиданно ослеп, а его начальник, отдавший приказ, почти сразу погиб в сражении. Император оставил мысли о физическом устранении Мартина, однако смог убрать его с политической и общественной арены, отправив в ссылку, пишут «Аргументы и факты».

После ссылки на безлюдном острове в Эгейском море, где святитель Мартин провел год, император и вовсе попытался его казнить.

«Измученного исповедника направили на суд в Константинополь. Больного старца принесли на носилках, но судьи грубо приказали ему подняться и отвечать стоя. В глубокой скорби он сказал: «Господу известно, какое великое благодеяние окажете вы мне, если скоро предадите смерти». После такого суда святителя в разодранной одежде выставили на издевательство толпы», - приводит цитату из жития святого «Царьград»

В итоге папу Мартина сослали в Херсонес Таврический, где он умер в 655 году от Рождества Христова. Впоследствии мощи святителя были перенесены во вновь ставший православным Константинополь, а затем – в Рим. Один из самых величественных храмов центра Москвы, находящийся в Таганском районе столицы, посвящен именно этому святому.

Также это день почитания чудотворного образа Пресвятой Богородицы — Виленской иконы, именуемой также Остробрамской. В XV веке образ был принесен на Русь вместе с царевной Софией Палеолог, супругой великого князя Иоанна III. В 1495 году этой святыней благословили княжну Елену на ее брак с литовским князем, после чего икона была перенесена в Вильно, где стала главной духовной защитой города, напоминает aif.ru.

Перед иконой Богородицы Виленской молятся о наставлении на правильный путь, о вразумлении в сомнениях, о защите от духовной слепоты и заблуждений.

Народные приметы

На Руси считалось, что в день Мартына Лисогона лисы уходят из своих старых нор и начинают рыть новые, в которых будут выращивать лисят. Предполагалось, что в этот день животные становятся «слепы и глухи», и потому их можно ловить голыми руками.

Второе название праздника - Вороний. В народе верили, что именно сегодня старые вороны купают своих подросших птенцов в еще холодных весенних лужах, а затем отпускают их в самостоятельную жизнь. В старину это воспринимали как момент разграничения мира живых и мертвых и птиц старались не обижать, боясь накликать беду, пишут «Известия».

Считалось, что день памяти святого Мартина I Исповедника хорошо подходит для сватовства. Также стоит выйти на прогулку в парк или в ближайший лес, если там уже высохла почв, и позаботиться о животных, в том числе воронах. Их было принято подкармливать.

Главный же запрет связан с лисами, их нельзя ловить и обижать, также в этот день нельзя обманывать и давать ложные обещания, льстить и ссорится, держать обиду на близких. На Руси верили, что 27 апреля особенно легко приворожить беду, рассердив хозяина леса или зловещую птицу.