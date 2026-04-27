Стартовал первый тур всероссийского профессионального конкурса директоров школ

Начался первый тур отборочного этапа всероссийского профессионального конкурса «Директор года России» для руководителей общеобразовательных организаций. Об этом сообщила пресс-служба министерства просвещения РФ.

«Для руководителей общеобразовательных организаций начался первый тур отборочного этапа всероссийского профессионального конкурса «Директор года России». Он продлится до 15 мая. Соревнование проводит министерство просвещения Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, конкурс проходит с 2021 года и за это время объединил почти 5 тыс. руководителей образовательных организаций со всей страны.

«Это подтверждает высокий интерес управленческих кадров в системе образования к профессиональному развитию и поиску новых решений для современных вызовов. Отмечу также, что мы рассматриваем профконкурсы как действенный механизм выявления, поддержки и распространения лучших административных практик. Именно благодаря таким инициативам формируется сообщество сильных и энергичных лидеров, способных задавать стратегический вектор развития российского образования», – приводятся в сообщении слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

В ведомстве отметили, что участники первого этапа в онлайн-формате пройдут испытание «Профессиональное тестирование» и продемонстрируют знание трудового законодательства, ответят на вопросы в сфере государственной политики, покажут свои умения формировать внутреннюю систему оценки качества учебного процесса, взаимодействовать с различными категориями участников образовательных отношений, представлять публичную информацию о школе. Лучших участников ждут конкурсные испытания «Марафон публикаций» и «Групповая работа».

Уточняется, что финалисты конкурса станут известны до 6 июля. Победитель будет объявлен в Государственном Кремлевском дворце 1 октября.