Стало известно о судьбе клещей после снегопада в Москве

Похолодание и снегопад, обрушившиеся на Москву и Подмосковье, не повлияют на популяцию клещей, комаров и слизней в этом сезоне. Об этом ТАСС заявил доцент института экологии РУДН Владимир Пинаев.

Он объяснил, что клещи уже активизировались, однако критического изменения их популяции не ожидается. На популяцию комаров непогода также не повлияет. Период размножения у них приходится на май-июнь и может смещаться на более ранние сроки только при наличии благоприятных условий, которых в апреле текущего года не наблюдается, объяснил Пинаев. Он добавил, что снегопад не скажется и на количестве слизней.

Ранее на столичный регион обрушился снегопад, выпала половина месячной нормы осадков, в Подмосковье при этом зафиксировали 79 процентов апрельской нормы. Непогода привела к повалу деревьев, светофоров и опор ЛЭП.